İsimden telefon numarası nasıl bulunur? İsimden telefon numarası bulma

İnternet kullanıcıları isimden telefon numarası nasıl bulunur? sorusunu araştırıyor. Biz de haberimizde sizler için merak edilen sorunun yanıtına yer verdik. İşte isimden telefon numarası bulma yöntemi...

İSİMDEN TELEFON NUMARASI NASIL BULUNUR?

İsimden telefon numarası bulmak isteyen Türk Telekom kullanıcılarının öncelikle TÜRK Telekom Bilinmeyen Numaralar rehberinde kayıtlı olması gerekmektedir. Bu kayıt için kişinin, aralarında bir boşluk bırakarak kendi adını ve soyadını yazıp 11855' kısa mesaj göndermesi gerekmektedir.

Öte yandan numaradan isim bulma sistemi sayesinde isim ve şehre göre sorgulama yapılabilir. Bilinmeyen servisinden yararlanmak isteyen kullanıcılar ise *100# rakamları tuşlamalı ve işlem menüsünden Bilinmeyenler Servisine ulaşmalıdır. Ardından kimliği belirsiz kişilerin bilgilerine ulaşım imkanını sağlanmaktadır. Arama ve SMS her ikisi de 1,6 TL. olarak ücretlendirilmektedir.

İSİMDEN TELEFON NUMARASI BULMA

İsimden telefon numarasına ulaşmanın bir diğer yolu da 118 80 sistemini kullanmaktır. Bu sistemi kullananlar operatör üzerinden bir miktar ücret karşılığında istediği bilgiyi elde edebilir. Kullanıcılar 118 80'ı arayıp numara sorguladığında isim ve soyad gibi bilgileri verildiğinde kişinin telefon numarasına ulaşabilir veya sizi arayan bilinmeyen numara hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Vodafone kullanıcıları, numarası mevcut olan kişinin adını öğrenmek istediği durumlarda KIM yazıp o kişinin telefon numarasını (5XXXXXXXX) yazarak 7048'e SMS gönderilmelidir.

Turkcell numara sorgulama işlemi olan 118 32'yi arayarak numaraya ait ad ve soyad bilgilerini öğrenebilir veya isminden telefon numarası sorgulaması yapabilirsiniz. Bu işlem için dakika başına 1,25 ücret alınmaktadır.