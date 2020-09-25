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  3. İsimsizler çetesine operasyon: 24 gözaltı

İsimsizler çetesine operasyon: 24 gözaltı

İstanbul Siber Şube polisi, tarafından başlatılan operasyonla sosyal medya üzerinden "İsimsizler Hareketi" adı altında provokatif paylaşımlarda bulundukları öne sürülen 19 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İsimsizler çetesine operasyon: 24 gözaltı

Sosyal medyada "İsimsizler Hareketi" adı altında örgütlenerek halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek, devlet büyüklerine hakarette bulunmak, seçilmiş hükümeti yıpratmak ve kamuoyunda yankı uyandırmak amacıyla provakatif paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 24 şüpheli 6 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Berna Akkaya
Editör


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