Işın Karaca İzmir depreminde yaşadığı korkuyu canlı yayında anlattı!

Star TV ekranlarının çokça izlenen programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a telefon ile bağlanan şarkıcı Işın Karaca, İzmir'de meydana gelen depremde kızı ile yaşadığı korku dolu o anları canlı yayında izleyicilerle paylaştı.