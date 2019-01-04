Isınan klima motoru tramvay vagonunda yangına neden oldu

Konya'da seyir halindeki tramvayda bulunan klima motoru iddiaya göre göre aşırı ısınma sonucu yandı. Alevler kısa sürede söndürülürken tramvay ise son durağa çekildi.

Yangın, saat 00.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Kayalar Cami tramvay durağında bulunan tramvayda meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Aladdin-Selçuk Üniversitesi seferini yapan tramvayın üst kısmında bulunan klima motoru yoğun ısınması nedeniyle alev aldı. İçerideki yolcuların vatmanı uyarmasıyla birlikte duran sürücü durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, Yeni İstanbul Caddesinde önlem alırken itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Küçük çaplı yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Tramvayda bulunan yolcular başka bir tramvaya alınırken, klima motorunun yanması sonucu maddi hasar oluşan tramvay ise son durağa çekildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA