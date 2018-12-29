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  3. Isındıkları mangaldan zehirlenen kadın öldü, ablası tedaviye alındı

Isındıkları mangaldan zehirlenen kadın öldü, ablası tedaviye alındı

ORDU'da ısınmak için uyudukları odaya koydukları mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Naile Aydoğan (78) yaşamını yitirdi, ablası Naide...

Isındıkları mangaldan zehirlenen kadın öldü, ablası tedaviye alındı

ORDU'da ısınmak için uyudukları odaya koydukları mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Naile Aydoğan (78) yaşamını yitirdi, ablası Naide Aydoğan (85) hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün Ordu'nun Mesudiye ilçesine bağlı Bayırköy Mahallesi'nde meydana geldi. Aydoğan kardeşler gece ısınmak için yattıkları odaya içinde köz olan mangal koydu. Mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Naile Aydoğan yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan abla Naide Aydoğan ise Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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