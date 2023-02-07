Işıner isminin anlamı nedir, Işıner ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Işıner isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Işıner ismi ne demek, Işıner ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Işıner isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Işıner İsminin anlamı nedir? TDK Işıner anlamı:

Işıner ismi Türk Dil Kurumunda Yüzü ay gibi parlak kimse anlamında tanımlanmaktadır.

Işıner İsmi Kuranda geçiyor mu?

Işıner ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Işıner isminin kökeni:

Işıner ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de 28 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Işıner isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Işıner isminin rengi:

Kestane

Işıner ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Işıner isminin Harf Analizi Nedir ?

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Işıner ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Ş : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

N : Sağduyulu, utangaç

E : İletişim, duygusal karışık

R : Akıllı, lider, sert

Işıner isminin Numerolojisi Kaçtır?

Işıner ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

I : 11

Ş : 23

I : 11

N : 17

E : 6

R : 21

= 89 – Işıner İsminin Numeroloji Toplamı 89’dir.

Işıner isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Işıner ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Işıner isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

I: 9 Ş: 1 I: 9 N: 5 E: 5 R: 9 = 38

3 + 8 = 11 Kader sayısıdır

Işıner isminin 11 kader sayısına göre kişilik özellikleri

11 – İdealist kişiliği ile parayı adeta koklayarak kendine çeker. Ekonomik alanlarda başarılı olduğu için kısa sürede zengin olur. Pratik fikirlerle amacına sadık kalır. Anı yaşayan, gelecek zamanlara düşkün olmayan biridir, evrensel düşünmektedir. Dünyaya erken gelmiş olma duygusundan kurtulması gerekmektedir.

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