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Işınım Akısı ne demek, TDK'ya göre Işınım Akısı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Işınım Akısı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Işınım Akısı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Işınım Akısı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Işınım Akısı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Işınım Akısı ne demek, TDK'ya göre Işınım Akısı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Işınım akısı ne demek? Işınım akısı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ışınım akısı kelimesi. Peki ışınım akısı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ışınım akısı nedir, ışınım akısı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

IŞINIM AKISI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Işınım akısı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ışınım akısı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birim düzeyden birim zamana geçen ışınım

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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