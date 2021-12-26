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Işınım Basıncı ne demek, TDK'ya göre Işınım Basıncı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Işınım Basıncı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Işınım Basıncı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Işınım Basıncı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Işınım Basıncı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Işınım Basıncı ne demek, TDK'ya göre Işınım Basıncı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Işınım basıncı ne demek? Işınım basıncı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ışınım basıncı kelimesi. Peki ışınım basıncı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ışınım basıncı nedir, ışınım basıncı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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IŞINIM BASINCI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Işınım basıncı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ışınım basıncı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Işınımın yayılma doğrultusuna dik birim yüzeye birim zamanda yüklediği itme gücü

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