Isınma bölümünde şok sakatlık! İşte 11'ler
Göztepe Fenerbahçe maçı ile Süper Lig'de 13. hafta heyecanı sürüyor. Fenerbahçe'de iyileşen isimlerden Kruse ve Vedat Muriqi'den birinin ilk 11'de başlaması bekleniyordu. Yanal'ın tercihi Kruse oldu! Ayrıca Fenerbahçe'de ısınma bölümünde şok bir sakatlık yaşandı. Hasan Ali Kaldırım'ın yerine Deniz Türüç ilk 11'de başlıyor.
Göztepe Fenerbahçe canlı! Göztepe Fenerbahçe maçı ile Süper Lig’de 13. hafta heyecanı sürüyor. İyi başladığı sezonda özellikle deplasmanda kırılgan bir görüntü çizen Fenerbahçe, İzmir deplasmanında Göztepe’yi geçerek 24 puanla maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşmek ve Trabzonspor – Galatasaray maçı öncesinde kayıp yaşamamak istiyor. İlhan Palut yönetiminde iki lig maçında 4 puan alan ve 16 puana yükselen Göztepe ise tırmanışını sürdürmenin peşinde.
GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI İLK 11’LER
STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu
SAAT: 20.00
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
YAYIN: beIN SPORTS HD1
GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)
GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome
YEDEKLER: Göktuğ, Atınç, Leo, Wallace, Borges, Yalçın, Yasin, Mossoro, Deniz, Eren
TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut
FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Serdar, Dirar, Emre, Gustavo, Moses, Deniz, Rodrigues, Kruse
YEDEKLER: Harun, Tolgay, Tolga, Ferdi, Sadık, Zajc, Deniz, Jailson, Alper, Muriqi
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
Kruse ve Muriqi kadroda!
Fenerbahçe’de sakatlıkları düzelen Max Kruse ve Vedat Muriqi, maç kadrosunda yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mevlüt Erdinç ile kırmızı kart cezalısı Mauricio Isla, Göztepe karşısında görev alamıyor. Ev sahibinde ise Poko dışında eksik bulunmuyor. Öte yandan, Kanarya’da Nabil Dirar ise sarı kart ceza sınırında. Dirar, Göztepe karşısında da sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 14. hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
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