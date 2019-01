Isınma problemi yaşayan okula Bismil Belediyesinden destek

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Tepe Şehit Muhammed Said Çelik İlkokulu'nun kalorifer kazanın arızalı olması nedeniyle yaşanan ısınma sorunu Bismil Belediyesinin desteğiyle giderildi.

Kalorifer sistemindeki arıza nedeniyle ısıtıcı kullanılarak eğitime devam eden Tepe Şehit Muhammed Said Çelik İlkokulu'ndaki onarım çalışmaları tamamlandı. Bismil Tepe Mahallesinde bulunan 390 öğrencinin eğitim gördüğü Tepe Şehit Muhammed Said Çelik ilkokulunda Bismil Belediyesince kalorifer kazanları yenisi ile değiştirildi. Eğitime her zaman destek olduklarını yineleyen Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel; "Bu okulumuzda olduğu gibi oluşabilecek tüm eksiklik ve ihtiyaçlara da belediye olarak destek olacağız. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir, onların en iyi koşullarda eğitim görmesi önceliğimizdir. Belediyemizin eğitime desteği devam edecektir. Tepe Mahallesinin en eski okulu olan Şehit Muhammed Said Çelik İlkokulu'nun teknik elemanlarımız tarafında yapılan inceleme neticesinde kalorifer tesisatının kullanılamaz hale geldiğini tespit ettik. Öğrencilerimizin mağdur olmaması için hızlı bir şekilde kalorifer tesisatımızı yenisi ile değiştirilerek faaliyete geçirdik. Bugün itibariyle artık onarım çalışması bitti ve kaloriferleri yaktık. İnşallah bundan sonra okulumuz sürekli ısıtılarak öğrencilerin eğitime devam edebileceği ortamı sağlamışız" dedi.

Eğitime verdiği desteklerinden dolayı Belediye Başkanına teşekkür eden Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak ise "Okulumuzun kalorifer tesisatı bozulmuştu. Bizde Kaymakam ve Belediye Başkanımız Kerem Süleyman Yüksel'e rica ettik kendisi de durumun aciliyetini bildiği için kısa sürede kalorifer tesisatını yeniledi. Yaptığı hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: İHA