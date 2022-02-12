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  3. Isınmak için açtıkları tüp, sonları oldu! Kağıthane'de bir ofiste 3 arkadaşın cansız bedenine ulaşıldı

Isınmak için açtıkları tüp, sonları oldu! Kağıthane'de bir ofiste 3 arkadaşın cansız bedenine ulaşıldı

Kağıthane'de bir süredir kendilerinden haber alınamayan 3 arkadaşın cansız bedenlerine ulaşıldı. İstanbul Valiliği, ölüm nedeninin piknik tüpüne bağlı ısıtıcıdan sızan gaz olduğunu belirtti.

Isınmak için açtıkları tüp, sonları oldu! Kağıthane'de bir ofiste 3 arkadaşın cansız bedenine ulaşıldı

Olay, Kağıthane Hamidiye Mahallesi Hasdal Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üç gencin yakınları aramak için olayın yaşandığı ofise geldi.

Yerde hareketsiz yatan gençleri gören yakınlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mahmut Abaramak(23), Mustafa Adanmış(18), Haşim Taşkın (50) üç kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede ölen kişilerin zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesetler Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Isınmak için açtıkları tüp, sonları oldu! Kağıthane'de bir ofiste 3 arkadaşın cansız bedenine ulaşıldı

"ISINMAK İÇİN TÜP AÇMIŞLAR"

Şefik Abaramak, "Bunlar bizim amcaoğullarıdır. Isınmak için tüp açmışlar. Daha sonra zehirlenmişler. Sabah telefonlara cevap vermemişler. Ofise gelip bakmışlar ki zehirlenmişler. O yüzden bize haber verdiler. Biz de geldik. İki gündür kendilerinden haber alınamamış." dedi.

Isınmak için açtıkları tüp, sonları oldu! Kağıthane'de bir ofiste 3 arkadaşın cansız bedenine ulaşıldı

İKİ GÜNDÜR KENDİLERİNDEN HABER ALINAMAMIŞ

Esnaf İdris Aksungur "Sabah kardeşim aradı. Burada üç kişi öldü dedi. Burada Haşim abi vardı. Otuz yıldır burada kalıyordu. Diğer iki kişi de on gün önce memleketlerinden İstanbul´a gelmiş. Burada kalmışlar. Perşembe gününden beri kendilerinden haber alınamayınca akrabaları ofise gelmiş. Üç kişinin cesediyle karşılaşmış. Tüpten zehirlenmişler. Isınmak için tüpü açık bırakmışlar" diye konuştu.

Isınmak için açtıkları tüp, sonları oldu! Kağıthane'de bir ofiste 3 arkadaşın cansız bedenine ulaşıldı​​​​​​​

Bölge Gündem Editör Ekibi
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