Isırdığı çikolatadan jilet çıktı! Küçük kızın ağzı paramparça oldu!

Cadılar Bayramı sebebiyle yetişkinlerin yanı sıra çocukların da yoğunlukta şeker ve çikolata tükettiği ABD'de, bir çocuğun ağzının parçalanması özellikle olayın yaşandığı Florida eyaletinde büyük paniğe neden oldu. 8 yaşındaki küçük kız dağıtılan şeker ve çikolataların tadına bakmak isteyince felaketi yaşadı. Ellerine kan bulaşıp korkarak annesinin yanına koşan küçük kızın ağzı paramparça olmuştu. Korkunç manzarayla karşılaşan anne vakit kaybetmeden sağlık ekiplerine durumu bildirdi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Isırdığı çikolatanın içindeki jilet nedeniyle ağzı parçalanan küçük kızın annesi durumu polise de bildirdi. Polis benzer olayın bir daha yaşanmaması için, jilet çıkan şekerleme firmasının markasını paylaşarak vatandaşları uyardı ve soruşturma başlattı.