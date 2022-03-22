Isıtma Sistemi Kontrol Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Isıtma Sistemi Kontrol Teknisyeni görev tanımı nedir, Isıtma Sistemi Kontrol Teknisyeni ne iş yapar, Isıtma Sistemi Kontrol Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Isıtma Sistemi Kontrol Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Isıtma Sistemi Kontrol Teknisyeni Tanımı;

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Isıtma Sistemi Kontrol Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Isıtma Sistemi Kontrol Teknisyeni Maaşları

Isıtma Sistemi Kontrol Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Isıtma Sistemi Kontrol Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Isıtma Sistemi Kontrol Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

3115.04

Meslek Adı :

Isıtma Sistemi Kontrol Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-İmal edilen ısıtma tesisinin ısı ve kalori miktarını kontrol eden bir cihazı çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Isıtma Sistemi Kontrol Teknisyeni işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Isıtma sisteminin ocağını yaktırmak,

b) Tesisi kontrol cihazına maşonlarla bağlamak,

c) Sıcak su devridaim pompasını çalıştırmak,

d) Vanaları açarak kazan içine su doldurup, sıcak suyun serpantinlerdeki devridaim miktarını ayarlamak,

e) Muayyen zamanlarda suyun sorpantine giriş ve çıkış değerlerini termometrelerden tespit etmek,

f) Özel cetvellere kaydetmek,

g) Termometrelerden aldığı özel değerleri ısı formülüne göre kıymetlendirmek,

h) Isıtma tesisinin ısı ve kalori miktarını tespit etmek,

i) İş bitiminde kontrol cihazının ve ısıtma tesisinin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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