Isıtma Tesisatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Isıtma Tesisatçısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Isıtma Tesisatçısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Isıtma Tesisatçısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Isıtma Tesisatçısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Isıtma Tesisatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Isıtma Tesisatçısı Maaşları

Isıtma Tesisatçısı maaşı ortalama olarak aylık 6125_TL'dir. En düşük Isıtma Tesisatçısı maaşı 5000_TL, En yüksek ise 7250_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Isıtma Tesisatçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7126.31

Meslek Adı :

Isıtma Tesisatçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Su Ve Boru Tesisatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yapılara ısıtma tesisatı döşeme, bakım ve onarımını yapma becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sıhhi Tesisatçı, işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yazı, rakam ve temel geometrik çizimler yapmak

b) İz düşüm ve parçaların görünüşlerini çıkarmak

c) Parçaların açınımlarını ve ara kesitlerini çizmek

d) Oksi-asetilen kaynak ve takımlarını tanımak ve puntalama yapmak

e) Oksi-asetilen kaynağı ile düzlem parça kaynağı ve siyah boruları şekillendirmek.

f) Oksi-asetilen boru kaynağı yapmak

g) İletkenlerin bağlantılarını yapmak

h) Devre kurmak ve ölçüm yapmak

i) Elektrik kaynak makinelerini tanımak

j) Elektrik ark kaynağı ile düzlem parça kaynağı yapmak

k) Elektrik ark boru kaynağı yapmak

l) Sacları birleştirmek

m) Çelik boruları montaja hazırlamak

n) Plastik boruları montaja hazırlamak

o) Bakır ve alüminyum boruları montaja hazırlamak

p) Çelik boruların montajını yapmak

q) Plastik boruların montajını yapmak

r) Bakır ve alüminyum boruların montajını yapmak

s) Isıtıcı ve açma kapama elemanlarının montajını yapmak

t) Kat kalorifer tesisatını işletmeye almak

u) Merkezî sistem kazan bağlantısı yapmak.

v) Merkezî sistem borularını döşemek

w) Boyler ve eşanjör montajı yapmak.

x) Kat kaloriferi tesisatını işletmeye almak

y) Isıtma tesisatında kullanılan sembolleri çizmek

z) Isıtma tesisatının çizimini yapmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Isıtma Tesisatçısı maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?