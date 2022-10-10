Isıtma Ve Havalandırma Cihazı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Isıtma Ve Havalandırma Cihazı Operatörü görev tanımı nedir, Isıtma Ve Havalandırma Cihazı Operatörü ne iş yapar, Isıtma Ve Havalandırma Cihazı Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Isıtma Ve Havalandırma Cihazı Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Isıtma Ve Havalandırma Cihazı Operatörü Tanımı;

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Isıtma Ve Havalandırma Cihazı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Isıtma Ve Havalandırma Cihazı Operatörü Maaşları

Isıtma Ve Havalandırma Cihazı Operatörü maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Isıtma Ve Havalandırma Cihazı Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Isıtma Ve Havalandırma Cihazı Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8182.09

Meslek Adı :

Isıtma Ve Havalandırma Cihazı Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Buhar Makinesi Ve Kazan (Boyler) Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Isıtma veya havalandırma sistemi içindeki elektrik motorlarını, vantilatör ve benzeri teçhizatı kontrol eden ve bakımını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Isıtma ve Havalandırma Cihazı Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sistemin elektrik motorlarını, vantilatör ve diğer aksamını kontrol etmek,

b) Vantilatörlerin süratlerini düzenlemek ve ısıtma veya havalandırma kanallarındaki rutubet tertibatını gereğine göre ayarlamak,

c) Oynak parçaları yağlamak,

d) Aşınmış termostat veya elektrik motor kömürlerini temizlemek ve değiştirmek,

e) Gevşek parçaları sıkıştırmak ve sistemin iyi ve işler halde bulunması için diğer işleri yapmak,

f) Hava soğutma veya hava tasfiye teçhizatını da kontrol etmek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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