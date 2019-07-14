İşitme engelli Ankara kedisi Başkan Altınok’un koruması altında

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Keçiören Belediyesi önünde belediye çalışanları tarafından bulunan Ankara kedisini himayesi altına aldı.

Başkan Altınok sayesinde sıcak bir yuvaya kavuşan ve "Boncuk" ismi verilen kedi, bundan böyle belediye binasında yaşayacak. "Allah'ın yarattığı her şey güzeldir ve onun engin sevgisiyle yaratılmıştır" sözlerini sık sık tekrarlayan Altınok, kedinin gerçek sahibinin ortaya çıkması durumunda teslim edileceğini de belirtti.

Keçiören Belediyesi önünde personel tarafından bulunan ve ardından Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne götürülen Ankara kedisinin önce sağlık kontrolleri yapıldı. 1,5 yaşlarında olduğu tahmin edilen sevimli kedinin yapılan sağlık kontrollerinde işitme engelli olduğu tespit edildi. Keçiören Belediyesi veterinerleri tarafından bakımı titizlikle yapılan kediyle makamında yakından ilgilenen Başkan Altınok, "Belediyemizin önünde bulduğumuz işitme engelli Ankara kedimizi sahiplendik. Yeni misafirimize "Boncuk" ismini koyduk. Eğer bir sahibi varsa bu sevimli emaneti teslim edebiliriz. Yüce Allah'ın yarattığı güzel varlıklarımıza her daim sahip çıkacağız. Dinimiz hayvanlara merhamet etmemizi, korumamızı, sevmemizi emrediyor; eziyeti, işkenceyi ve haklarını çiğnemeyi ise şiddetle men ediyor" dedi.

"Onların da sevgi ve şefkate ihtiyacı var"

Hayvanları satın almak yerine barınaklardan sahiplenilmesi gerektiğinin altını çizen Altınok, "Satın almak yerine sokaklarda yaşayan canlıların korunup sahiplenilmesini tavsiye ediyoruz. Hayvanlar bir oyuncak, bir eğlence metası, bizim malımız değil. Hayvanlar da aynı bizler gibi bir cana, duygulara sahip. Sevgiye ve şefkate ihtiyaçları var. Tedavileri yapılan sokak hayvanlarını web sayfamızdan "sahiplenmek istiyorum" linki sayesinde sahiplendiriyoruz, onlar da gönüllü hayvanseverler sayesinde sıcak bir yuvaya kavuşuyor. Sahiplenmek yaşatmaktır, sahiplenmenin ilk koşulu da sevmektir" diye konuştu.

Boncuk ile sıcak bir iletişim kuran ve elleriyle besleyen Başkan Altınok, daha sonra Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekiplerine verdiği talimatla kedinin gerçek sahibi ortaya çıkarsa teslim edilmesini, aksi hâlde bakımının belediye bünyesinde en iyi şekilde sürdürülmesini istedi.

Kaynak: İHA