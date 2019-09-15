İşitme engelli güreşçiler ayakta alkışlandı

Ankara'nın Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen ve işitme engelli güreşçilerin de yer aldığı 25'inci Geleneksel Karapürçek Yağlı Güreşleri başladı.

Anadolu'nun çeyrek asırlık er meydanı olan Karapürçek Yağlı Güreşleri 5 yıl aradan sonra yeniden düzenlendi. Altındağ Belediyesi tarafından bu yıl 25'incisi gerçekleştirilen Geleneksel Karapürçek Yağlı Güreşleri öğle saatlerinde başladı. Organizasyona yaşları 7 ile 45 arasında değişen toplam bin 200 sporcu katıldı. İlk olarak er meydanında çıkan küçük sporcular kıran kırana mücadele etti. Güreş severlerin yakında takip ettiği mücadelede, kaybeden bazı güreşçilerin gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.

Ayrıca, Türkiye'de bir ilk olarak işitme engelli güreşçiler de er meydanına çıktı. 25 işitme engelli güreşçi, işaret diliyle anlaşarak kıyasıya mücadele etti. İzleyiciler, işitme engelli güreşçileri ayakta alkışladı. Karapürçek Yağlı Güreşleri'nde, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin şampiyonu Başpehlivan Ali Gürbüz, Kırkpınar ikincisi Orhan Okulu ve üçüncüsü Hamza Köseoğlu da yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Alandan görüntü

-İzleyicilerden görüntü

-İşitme engelli sporculardan görüntü

-Detay

(FOTOĞRAFLI)

DHA