İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı ve sporculardan koronavirüs mesajı

koronavirüs tedbirleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"SPORUMU VE ANTRENMANIMI EVDE YAPIYORUM"

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kıhtır, milli sporcular Yasin Süzen, Ecrin Köse ve Cevat Şimşek, koronavirüse karşı uyulması gerekenlere şu mesajla vurgu yaptı:

"Hepimizin sorumlulukları var. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, Spor Bakanımız ve kurumlarımız ülkemiz için seferber olmuşlardır. Bizler de üzerimize düşen görevi yaparak ülkemize ve milletimize destek olalım. Kendini, aileni ve sevdiklerini korumak için evde kal Türkiye. Ben sporumu ve antrenmanımı evde yapıyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yakup Ümit Kıhtır'ın açıklamaları

-Yasin Süzen'in açıklamaları

-Ecrin Köse'nin açıklamaları

-Cevat Şimşek'in açıklamaları

Kaynak: DHA