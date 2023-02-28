İskandar Shoykulov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İskandar Shoykulov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İskandar Shoykulov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İskandar Shoykulov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İskandar Shoykulov 26 Nisan 1993 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Искандар Шойқулов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İskandar Shoykulov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dribbling Agency yapmaktadır. İskandar Shoykulov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sogdiana Jizzakh futbol takımında oynamaktadır. Sogdiana Jizzakh takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. İskandar Shoykulov'nin Sogdiana Jizzakh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İskandar Shoykulov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İskandar Shoykulov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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İskandar Shoykulov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İskandar Shoykulov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Mash'al

14 Şubat 2018 yılında Neftchi

15 Temmuz 2018 yılında Mash'al

1 Ocak 2019 yılında Sogdiana

İskandar Shoykulov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İskandar Shoykulov şuan Sogdiana Jizzakh takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

İskandar Shoykulov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 6 numaralı formasıyla 3 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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