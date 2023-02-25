İskandar Zarobekov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İskandar Zarobekov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İskandar Zarobekov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İskandar Zarobekov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İskandar Zarobekov 2 Ağustos 1995 tarihinde Tambov şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Rusya,Tacikistan uyrukludur.Gerçek adı da Заробеков Искандар Махмадбекович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İskandar Zarobekov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. İskandar Zarobekov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naftan Novopolotsk futbol takımında oynamaktadır. Naftan Novopolotsk takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İskandar Zarobekov'nin Naftan Novopolotsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İskandar Zarobekov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İskandar Zarobekov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İskandar Zarobekov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İskandar Zarobekov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında FK Tambov II

1 Ocak 2017 yılında Tambov

1 Temmuz 2017 yılında Bilinmiyor

25 Mayıs 2018 yılında ara verdi

10 Şubat 2020 yılında Volna Pinsk

24 Şubat 2021 yılında Naftan

28 Ocak 2022 yılında FK Slutsk

16 Ocak 2023 yılında Naftan

İskandar Zarobekov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İskandar Zarobekov şuan Naftan Novopolotsk takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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