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İskarpela ne demek, TDK'ya göre İskarpela kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İskarpela kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İskarpela ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İskarpela nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İskarpela kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İskarpela ne demek, TDK'ya göre İskarpela kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İskarpela ne demek? İskarpela TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi iskarpela kelimesi. Peki iskarpela ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre iskarpela nedir, iskarpela kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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İSKARPELA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İskarpela kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
İskarpela kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre iskarpela kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tahta, metal veya taşı işlemeye yarayan çelik araç

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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