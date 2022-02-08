Iskarta ne demek, TDK'ya göre Iskarta kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Iskarta ne demek? Iskarta TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ıskarta kelimesi. Peki ıskarta ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ıskarta nedir, ıskarta kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ISKARTA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Iskarta kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Iskarta kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre ıskarta kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bazı iskambil oyunlarında kullanılması gerekmediğinden bir yana bırakılan kâğıtlar

- Herhangi bir nedenle değerini yitirmiş mal



ISKARTA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Fakat öyle ki ıskartaya verdiği fiyat da öbür firmaların verdiği fiyattan yüksekti.



ISKARTA KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- ıskartaya çıkarmak (veya ayırmak)

