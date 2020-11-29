İskeçe Müftüsü Ahmet Mete kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Ahmet Mete hayatı

İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın asansöründe, kendisine yönelik tehdit mesajları aldı. Özellikle Avrupa'da İslamofobinin hızla yayıldığı günümüzde, tehdit mesajlarının ardından seçilmiş müftü Ahmet MEte'nin hayatı merak konusu oldu. Peki İskeçe Müftüsü Ahmet Mete kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte cevaplar...

İSKEÇE MÜFTÜSÜ AHMET METE KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

İskeçe'nin seçilmiş 55 yaşındaki Müftüsü Ahmet Mete, 1965 yılında İskeçe'ye bağlı Yassıören köyünde dünyaya geldi.

İlköğrenimini Türkiye'de İstanbul Gaziosmanpaşa Bekirsami Dede İlkokulunda tamamlayan Mete, Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesini bitirdi. Bir dönem Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde eğitim gördükten sonra, Suudi Arabistan'daki Medine İslam Üniversitesinin Dava Fakültesine kaydını yaptıran Ahmet Mete, 1991 yılında bu fakülteden mezun oldu.

Yüksek öğrenimini Suudi Arabistan'da tamamlamasından sonra Batı Trakya'ya dönerek, İskeçe Müftülüğü çatısı altında Vaizlik ve Kuran kursu öğretmenliği görevlerinde bulunan Ahmet Mete, 2000 yılından bu yana kendi köyü olan Yassıören'de imamlık görevinde bulundu.

Türk Azınlığı Vaaz ve İrşat Heyeti Asbaşkanı da olan ve Azınlık basınında dini konularda çeşitli çalışmaları bulunan Mete, evli ve üç çocuk babası.