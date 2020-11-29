İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye Yunanca tehdit mesajı: İyi Türk ölü Türktür!

Batı Trakya’da, İskeçe seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, ailesiyle kaldığı apartmanın asansörüne Yunanca olarak kendisini hedef alan küfür ve tehdit içeren ırkçı yazılar yazıldığını bildirdi. Mete, olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, "Azınlık rahattır, eşitlik vardır' diyenlerin bu gibi saldırıları görmeleri lazım." ifadesini kullandı.

SİYASETÇİLER VE BASIN HALA ÜÇ MAYMUNU MU OYNAYACAK?

İskeçe Müftüsü Mete, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya, pandemi ve ölümlerle uğraşırken maalesef 'H.A' imzasıyla 'İyi Türk, ölü Türk'tür' ve 'Hoca, yüzüne …' yazıları, kaldığımız binanın asansör aynasına yazılmıştır. Öncelikle Türklüğümüzü tasdik etmeleri takdire şayandır. Ancak 'azınlık rahattır, eşitlik vardır' diyenlerin bu gibi saldırıları görmeleri lazımdır.

Azınlığa saldıran siyasetçiler, basın, bu durumlara hala üç maymunu mu oynayacaktır? Bina sakinleri, emniyeti aramış ve polisler ilgilenmiştir. Yetkililerin bunu dikkate almalarını umuyoruz."

İskeçe Müftüsü Ahmet Mete kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Ahmet Mete hayatı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'TAN KINAMA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yunanistan'da İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye yönelik ırkçı tehdit mesajı yazılmasına tepki gösterdi.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor, Batı Trakya'da Türk azınlığına ve temsilcilerine yönelik ırkçı gruplar tarafından sürdürülen nefret dolu tutumun faillerinin Yunanistan makamlarınca bir an önce adalet önüne çıkarılmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

TBMM BAşkanı Mustafa Şentop ise Mete'ye yapılan ırkçı saldırıya sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Şentop, şunları kaydetti:

"Batı Trakya'da İskeçe Müftüsü sayın Ahmet Mete’nin evine yapılan saldırıyı kınıyorum. Türk azınlığın haklarını koruma sorumluluğunu taahhüt edenlerin dikkatini çekiyorum. Umarım AB de saldırıya uğrayan bir Müslüman olduğu zaman da insan haklarını hatırlar."

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da Yunanistan'da İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye ırkçı tehdit mesajı yazılmasını kınadı.