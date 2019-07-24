İskele Caddesi’ndeki kaldırılan dubalar trafiği tehlikeye oluşturuyor

Van'da 2018 yılında dönemin kayyum belediyesi tarafından çift yönlü trafiğe açılan, ışıklandırma, kaldırım ve asfalt çalışmaları yapılan İskele Caddesi'nde orta refüjlere bırakılan dubalar kaldırılırken, dubaların kaldırılması ile bazı araçların istedikleri noktadan dönüş yaptığı, karşı şeride geçtiği ve trafiği tehlikeye soktuğu görülüyor.

Ülkenin en uzun caddesi olarak bilinen Van'ın İskele Caddesi geçtiğimiz yıl dönemin kayyum belediyesi tarafından prestij caddelerden biri haline getirilmişti. Yaklaşık 10 yıl boyunca tek yönlü olarak hizmet verdiği için bir türlü gelişemeyen, halkın ve esnafların isteği sonucu çift yönlü olarak trafiğe açılan, yeni ışık sistemleri, yenilenen kaldırımları ve genişleyen yoluyla tekrardan hizmete giren İskele Caddesi'nde, orta refüjlere şık, reflektörlü dubalar yerleştirilmişti. Özellikle akşam ve gece saatlerinde ışıklı dubalar yola güzellik kattı. Birçok duyarsız sürücünün sağa ve sola dönüşlerde çarptığı ve kırdığı dubaların çoğu zarar görmüştü. Son olarak Van Büyükşehir Belediyesi tarafından söz konusu tüm dubalar kaldırıldı.

Dubaların kaldırılması ile trafikte tehlike çanları çalmaya başlarken sürücülerin çoğu istedikleri yerden sağa ve sola dönüşler yapıyor. Bazı sürücüler ise önündeki aracı sollamak için çoğu zaman karşı şeride kadar gidebiliyor. Vatandaşlar orta refüjlere mutlaka yeni bir çözüm bulunmasını istiyor. Mevcut dubaların yenilenerek dikilmesini isteyen vatandaşlar, özellikle HDP'li Van Büyükşehir Belediyesi'nin yenilenen caddede eksik görülen noktalarda hizmet yapması gerektiğini vurguluyor. Dubaların yeniden refüjlere bırakılmasını isteyen vatandaşlar, kaldırımlardaki bir metrelik ışık sistemlerinin çoğunun arızalı veya kırık olduğunu, bunların tamir edilmesini istiyor. Yol kenarındaki aydınlatma direklerinin bazılarının ise olmadığını veya kırık olduğunu söyleyen vatandaşlar, "Belediyelerde yönetimler değişse de kurumsallaşma adına hizmetlerin aynen devam etmesi gerekir. Daha önce kayyum döneminde bazı hizmetler yapılmış ve eksiklikler sonraki süreçte ortaya çıkmışsa, mevcut belediye bu sıkıntıları gidermek zorundadır. Yoksa sorunlu olan yerleri görmezden gelip, "Nasıl olsa kayyum yaptı, bu sorunları herkes görsün" anlayışı, sakat bir anlayıştır. Özellikle kayyum döneminde yapılan en güzel işlerden ve projelerden biri İskele Caddesi'dir. Bu hizmetlerdeki bazı aksaklıkların giderilmek istenmemesi, hizmetin olmadığı anlamına gelmez. Büyükşehir Belediyesi vatandaşına hizmet etmek için vardır. Devletin gönderdiği kaynaklar doğru ve yerinde kullanılmalıdır" diye konuştular.

Kaynak: İHA