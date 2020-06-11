İskele Mahallesinin doğalgaz sorunu çözülüyor

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, İskele Mahallesi sakinlerinin yıllardır hasretini çektiği doğalgaza bir an önce kavuşması için Van Aksa Doğalgaz Müdürü Hikmet Turan Güler ile ön görüşme yaparak çalışma planı üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Göreve geldiği günden itibaren İskele Mahallesi'nde yaşanan doğalgaz sorununu her platformda dile getirerek çözüm yollarını arayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kangren haline gelen sorunu artık çözme aşamasına getirdi. Her seçim döneminde astıkları "Doğalgaz Gelmeden Bu Mahalleye Siyasetçiler Giremez" pankartıyla sık sık gündemdeki yerini koruyan mahalle sakinlerinin bu kış mevsiminde doğalgaza kavuşması için Van Aksa Doğalgaz Müdürü Hikmet Turan Güler ile bir ön görüşme yapan Başkan Akman'ın emek ve çabaları sonucu bir sonraki seçim döneminde siyasetçiler de rahat bir şekilde İskele Mahallesi'ne girmiş olacak.

1992 yılında Van Gölü'ndeki su seviyesinin yükselmesiyle İskele Mahallesi sahili, 1995 yılında 1655 koduna çekilerek afete maruz bölge olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edildiğini söyleyen Başkan Akman, 2017 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanı onayı ile tekrarıyla Van Gölü Havzası afet kodunun 1652 - 1653 bandına çekildiğini hatırlatan Başkan Akman, "Ancak kod değişikliğinden kaynaklı olarak sahil şeridinde imarın yeniden yapılması gerekiyordu. İmara açık olmadığı için bu işlemler tamamlanıncaya kadar oraya doğalgaz götürebilme imkanı yoktu. Şimdi imar konusu çözüldü. Bugün de Van Aksa Doğalgaz Müdürü Hikmet Turan Güler Bey bizleri ziyaret ederek 2020 yılı yatırım planları arasında yer alan İskele Mahallesi doğalgaz çalışması için ön görüşmelerde bulunduk. Belediye olarak üzerimize düşen ne varsa yerine getirerek gerekli kolaylığı sağlayacağız. İnşallah yakında ilk kazmayı vurarak İskele Mahallemizin doğalgaz sorununu da çözmüş olacağız" dedi.

Kaynak: İHA