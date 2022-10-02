İskelet Doğrultma İşçisi (Otomotiv) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İskelet Doğrultma İşçisi (Otomotiv) görev tanımı nedir, İskelet Doğrultma İşçisi (Otomotiv) ne iş yapar, İskelet Doğrultma İşçisi (Otomotiv) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İskelet Doğrultma İşçisi (Otomotiv) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İskelet Doğrultma İşçisi (Otomotiv) Tanımı;

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İskelet Doğrultma İşçisi (Otomotiv) Maaşı Ne Kadar? 2022 İskelet Doğrultma İşçisi (Otomotiv) Maaşları

İskelet Doğrultma İşçisi (Otomotiv) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük İskelet Doğrultma İşçisi (Otomotiv) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İskelet Doğrultma İşçisi (Otomotiv) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7231.08

Meslek Adı :

İskelet Doğrultma İşçisi (Otomotiv)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Motorlu Taşıt Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Araç üretimi esnasında aracın dış görünümünü etkileyen şiş, göçük ve deformasyonları el, göz ve aletlerle tespit ederek tamirini yapan; gövde kaynak deformasyonlarının neden olduğu hatalı bölümleri ölçü aletleri, şablonlar ve tertibatlar ile kontrol ederek tespit eden ve çeşitli aletlerle doğrultma işlemini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İskelet Doğrultma İşçisi (Otomotiv), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gövde hazırlamadan gelen gövdeleri bant üzerinden almak,

b) Gövdeyi (aracın yan duvar, tavan, ön ve arka iskeletlerinin cam, kapı, bagaj, motor odası kapağı, akü ve radyatör odası kapağı, tampon vb.) dış görünüm olarak el, göz ve gaztaşı ile kontrolden geçirmek

c) Hata bulunursa önce revizyon eğesi ile tesviye ederek düzeltmek,

d) Saç üzerinde oluşan iz ve hataları taşlama motoru ile alarak hatayı sıfırlamak,

e) Üretimin çeşitli aşamalarında gövde kaynak deformasyonlarının neden olduğu hatalı bölümleri ölçü aletleri, şablonlar ve tertibatlar ile kontrol ederek tespit etmek,

f) Tespit edilen hataların giderilmesi için iskeleti şalumo ile ısıtarak kaynak yerlerine ve iskelet borularına zarar vermeden ölçülerine ve formuna uygun olarak ağır balyoz ile doğrultma işlemini yapmak,

g) Düzeltilen ve/veya doğrultulan yerlerin şablonları ile kontrollerini yapmak,

h) Araç kartına yapılan işlemleri işlemek,

i) Çalışılan mekan, kullanılan ölçü aletleri ve takımların günlük temizliğini yapmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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