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  3. İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek tahliye edildi

İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek tahliye edildi

Antalya'da eşi tarafınadan işkence ve şiddete uğrayan Melek İpek, eşi Ramazan İpek'i av tüfeğiyle öldürmüştü. 2 çocuk annesi Melek İpek mahkeme tahliyesine karar verdi.

İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek tahliye edildi

Antalya'da geçen 7 Ocak'ta kendisine işkence yapıp ölümle tehdit ettiği iddiasıyla eşi Ramazan İpek'i (36) av tüfeğiyle öldüren 2 çocuk annesi Melek İpek (31), 'meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez' hükmü gereğince tahliye edildi.

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