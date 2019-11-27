İskender Evrenesoğlu kimdir? Sahte peygamber İskender Erol Evrenesoğlu nerelidir? soruları Sahte Peygamber olarak nam salan İskender Evrenesoğlu'nun ölümü sonrası internet mecrasında çokça bakılanlar arasına girdi. İşte Sahte Peygamber İskender Evrenesoğlu hakkında tüm merak edilenler...

İSKENDER EVRENESOĞLU KİMDİR? SAHTE PEYGAMBER İSKENDER EVRENESOĞLU NERELİDİR?

Kendinin peygamber olduğunu iddia eden, kendini sözde ‘resul’ ve ‘mehdi’ olarak tanıtan İskender Evrenesoğlu aynı zamanda Mihr Tarikatı’nın kurucusudur. 1942 yılında doğmuştur. İskender Evrenesoğlu kimdir sorusunun cevabı ve hayatı…



İSKENDER EVRENESOĞLU KİMDİR?

Sahte peygamber olarak bilinen İskender Evrenesoğlu 1942 yılında doğdu.1986'da Devlet Planlama Teşkilatında uzman olarak çalıştı.

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İskender Evrenesoğlu çesitli kelime oyunlarına başvurarak kendisinin kitaplı bir resul olduğunu ama peygamber olmadığını söylemektedir. Veli-Resul ve Nebi-Resul şeklinde iki tip resullük durumunun olduğunu ve kendisinin bu kategorizasyonda ikinci tür olan Veli-Resullerden biri olduğunu ve Allah tarafından Türk ırkını tebliğle, irşadla vazifelendirildiğini iddia etmektedir.

İSKENDER EVRENESOĞLU VAHİY GELDİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

Tüm peygamberlerin misakta kendisini desteklemek için söz verdiğini ve kendisinin Mehdi-Resul olarak zuhur edecegi zamanı yüzyıllar öncesinden gözlediğini ve zuhurunun işaretinin Duhan Sûresi gereği çıkacak olan bir duman olduğunu söyleyen biridir.

Rabbimizin, Hz. Muhammed (s.a.v.) müstesna hiçbir beşer için “Habibim” dememesine rağmen kendisine Allah’ın ‘Habibim' diyerek hitap ettiğini söylemiştir.

Bir zamanlar Sinop’ta düzenlediği konferansa katılan vatandaşlar da düzenlenen toplantıya telekonferans sistemi ile iştirak eden ve kendisinin peygamber olduğunu iddia eden İskender Evrenesoğlu'nu protesto ederek salonu terk etmişlerdi.

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SAHTE PEYGAMBER İSKENDER EVRENESOĞLU CENAZE TÖRENİ

ABD’de beş gün önce kalp yetmezliğinden ölen İskender Evrenosoğlu, Bursa’da toprağa verildi.

“Risalet Nurları” adlı kitabının Allah tarafından yazdırıldığını, önce mesih sonra da peygamber olduğunu iddia eden 86 yaşındaki Evrenesoğlu’nun cenaze törenindeki kalabalık dikkati çekti. Cenazeye katılanların büyük bir kısmı ellerindeki cep telefonlarıyla canlı yayın yaptı.

Geçen yıl mahkeme tarafından kapatılan Medeniyet İrfan Hayır Refah Vakfı’nın (MİHR) kurucusu olan Evrenosoğlu’nun Kur’an-ı Kerim meali ve tefsir yayını yapan 5 internet sitesi de Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nca sakıncalı olduğu gerekçesiyle 2019 yılı ocak ayında kapatılmıştı.

Dün akşam Amerika'dan havayoluyla getirilen cenaze için güvenlik tedbirleri alındı. Çok sayıda seveni Hamitler Mezarlığı'nda öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında saf durdu.

Polisin yoğun güvenlik tedbiri aldığı cenaze Hamitler Mezarlığı'nda yağmur altında toprağa verildi.

İSKENDER EVRENESOĞLU NEREYE GÖMÜLECEK?

Bir zamanlar, kendisini ‘peygamber’ ve ‘mehdi’ ilan ettiği için kamuoyunu uzun süre meşgul eden İskender Evrenesoğlu, 90’lı yılların sonunda gittiği ABD’nin Virginia Eyaleti’nin Norflok bölgesinde öldüğü bildirildi.