İskenderun Körfezi’nde şimşekler görsel şölen oluşturdu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde körfez üzerinde güneş batarken çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu.

Şiddetli sağanak yağmurların etkili olduğu İskenderun Körfezi'nde gün batımında birbiri ardına çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu. Gün batımı sırasında İskenderun Körfezi'nin bir bölümünü kaplayan bulutlar beraberinde yağmuru getirirken şimşeklerin bir biri ardına çakması muhteşem görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Gün batımında başlayan şimşekler gecenin geç saatlerine kadar etkisini sürdürdü.

Kaynak: İHA