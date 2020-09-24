İskenderun Teknik Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Tolga Depci kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Resmi Gazete'nin 24 Eylül 2020 tarihli sayısında yer alan bilgiye göre Cumhurbaşkanını Erdoğan 6 üniversiteye Rektör atadı. Atanan Rektörlerden biri de İskenderun Teknik Üniversitesine atanan Prof. Dr. Tolga Depci oldu. Peki İskenderun Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Tolga Depci kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

TOLGA DEPCİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1975 yılında İzmir'de doğan Tolga Depci, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İleri Malzemeler (Maden Mühendisliği) alanında “Doktora” derecesini Lisansüstü Dersler Performans Ödülü ile aldı. Aynı zamanda Prof. Dr. Tolga DEPCİ 2004 yılından 2009 yılına kadar ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2008-2009 yılları arasında ziyaretçi araştırmacı olarak University of Utah (ABD) Metalurji Mühendisliği Bölümünde görev yaptı. 2009 yılında Yrd. Doç. Dr olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Maden Mühendisliğinde görev yaptı. 2011-2013 yılları arasında University of Utah (ABD) Metalurji Mühendisliği bölümünde Araştırmacı Doçent olarak çalıştı ve ayrıca 2013 yılında da Türkiye’de “Doçent” unvanını aldı. 2017 yılında İSTE’de (İskenderun Teknik Üniversitesi) Doçent Dr. Ünvanı ile göreve başladı ve 2018 yılından itibaren de İSTE’ de Profesör Dr. olarak görev yapmaktadır.

NATO, Japon İmparatorluğu (JSPS) ve University of Utah, destekli uluslararası pek çok projede görev yapan Prof. Dr. Tolga Depci bunların yanında TÜBİTAK, BOREN ve Üniversite Bilimsel Araştırma Koordinatörlükleri destekli projelerde de yürütücü ve araştırmacı olarak görev yapmıştır. 1 Adet ortak Patenti olan Prof. Dr. Tolga DEPCİ Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Bilim Ödülü, Mehmet Kemal Dedeman Proje Yarışması ve Ar-Ge Proje Pazarlarında 6 değişik ulusal ve uluslararası ödül almıştır. Başlıca araştırma konuları Nadir Metaller, Cevher Hazırlama, Kimyasal Biyolojik Kazanma Teknikleri, Yenilenebilir enerji sistemleri, malzeme mühendisliği, aktif karbon, adsorbsiyon ve süreç geliştirme olmak üzere maden, metalurji ve enerji konularında tamamlanmış ve devam eden danışmanlıkları, sanayi-işbirlikleri ve projeleri vardır.

Görev yaptığı üniversitelerde birçok değişik idari görev yürüten Depci, 2018 yılından beri yürütmekte olduğu İSTE Rektör Yardımcılığı görevinin sonrasında 01.09.2020 tarihinde İskenderun Teknik Üniversitesi Rektör Vekili olarak atanmıştır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.