İstanbul13 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. İskenderun’a 19 yıl sonra kar yağdı

İskenderun’a 19 yıl sonra kar yağdı

İskenderun ilçesine 19 yıl sonra kar yağdı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışını vatandaşlar sevinçle karşıladı.

İskenderun’a 19 yıl sonra kar yağdı

Hatay'ın İskenderun ilçesine 19 yıl sonra kar yağdı.

İskenderun ilçesine 19 yıl sonra kar yağdı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışını vatandaşlar sevinçle karşıladı. İskenderun'a ilk kez kar yağdığını görenler heyecanlarını gizleyemedi. İskenderun'un yüksek kesimlerine ve Belen ilçesinde de kar yağışı etkili oluyor.

Kaynak: İHA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT