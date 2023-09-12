İskenderun’da 13 katlı bina patlatma yöntemiyle yıkıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Sağlık Müdürlüğünün de içinde bulunduğu 13 katlı bina, kontrollü patlatma yöntemiyle geniş güvenlik önlemleri altında yıkıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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İskenderun’da 13 katlı bina patlatma yöntemiyle yıkıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Sağlık Müdürlüğünün de içinde bulunduğu 13 katlı bina, kontrollü patlatma yöntemiyle geniş güvenlik önlemleri altında yıkıldı.

İskenderun Çay Mahallesi 5 Temmuz Caddesi üzerinde bulunan İlçe Sağlık Müdürlüğünün de bulunduğu 13 katlı binanın yıkımı için kontrollü patlatma yöntemi uygulandı. Binanın yıkımıyla ilgili polis geniş güvenlik önlemleri alırken yıkım alanındaki bir köpek de bölgeden uzaklaştırıldı. Yüklenici firma da gerekli çalışmaları yaptıktan sonra patlatma gerçekleştirildi.

İskenderun'da ilki gerçekleştirilen kontrollü patlatma yöntemini izlemek isteyen vatandaşlar çevrede kalabalık oluşturdu. Polisin anonslarla uyardığı vatandaşlar ısrarla bölgeden ayrılmayarak yıkım anını izledi. Depremi yaşayan İskenderunlular ilk kez böyle bir yıkım görecekleri için merak içerisinde olduklarını söylediler. İskenderun'un birçok noktasında duyulan patlama sesiyle dev bina saniyeler içerisinde yıkıldı. Yıkımın ardından izleyenler toz bulutundan etkilenmemek için bölgeden hızla uzaklaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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