İskenderun'da bir kadın iç çamaşırından çıkanlar yüzünden tutuklandı!
İskenderun'da İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin şüphe üzerine takibe aldığı bir kadının üstünü aradı. Üzerinden küçük hassas terazi, neşter ile 2 bin 900 lira çıkan kadının iç çamaşırından da 30 gram eroin, 20 gram metamfetamin bulundu. Kadın, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
İskenderun’da şüpheli bir kadını takip eden narkotik ekipleri, kadını evine gireceği sırada durdurdu. Kadının üzerini arayan ekipler, küçük hassas terazi, neşter ile 2 bin 900 lira buldu. Kadının iç çamaşırından ise 30 gram eroin, 20 gram metamfetamin çıktı.
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