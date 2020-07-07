İskenderun'da bir kadın iç çamaşırından çıkanlar yüzünden tutuklandı!

İskenderun'da İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin şüphe üzerine takibe aldığı bir kadının üstünü aradı. Üzerinden küçük hassas terazi, neşter ile 2 bin 900 lira çıkan kadının iç çamaşırından da 30 gram eroin, 20 gram metamfetamin bulundu. Kadın, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.