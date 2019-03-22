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İskenderun’da dolunay manzaraları

Hatay'ın İskenderun ilçesinde dolunayın doğuşu ve batışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İskenderun’da dolunay manzaraları

Hatay'ın İskenderun ilçesinde dolunayın doğuşu ve batışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İskenderun'da Amanos Dağlarının üzerinden doğan dolunay sabahın ilk ışıkları ile birlikte İskenderun Körfezinin üzerinde batışını tamamladı.

Havanın sisli olmasına rağmen dolunayın muhteşem görüntüsü kartpostallık manzaralara sahne oldu.

İskenderun’da dolunay manzaraları

İskenderun’da dolunay manzaraları

Kaynak: İHA

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