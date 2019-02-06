İskenderun'da eğitime rüzgar engeli

HATAY'ın İskenderun ilçesinde beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

İskenderun Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilçede yarın etkili olacağı öngörülen şiddetli rüzgar nedeniyle olası trafik kazalarının önüne geçmek için yarın ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

DHA