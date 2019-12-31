İskenderun’da yıl başı gecesi öncesi 272 litre kaçak içki ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yılbaşı gecesinin huzur ve güvenliği için düzenlenen operasyonda 272 litre kaçak içki ele geçirildi, 5 kişiye yasal işlem uygulandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü yılbaşı gecesinin huzur ve güven ortamında geçmesi için şehir genelinde uygulamalar ve operasyonlar yaptı. Asayiş ekipleri cafe ve barların olduğu yerlerde şüpheli şahıslar üzerinde kimlik kontrolü ve üst araması yaptı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirliği ekipleri ise yılbaşı öncesi kaçak içki satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezindeki bazı iş yeri ve adreslere düzenlenen operasyonda ekipler, 272 litre kaçak içki ile 38 şişe çeşitli markalarda gümrük kaçağı içki ele geçirdi. 5 kişiye para cezası kesildi Öte yandan operasyon sırasında çeşitli suçlardan aranan 4 kişi de gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete götürüldü. Yapılan uygulamaları İskenderun Emniyet Müdürü Nevzat Güneş teftiş ederek esnaflarla sohbet etti. Esnaflar polisin denetimlerinden memnun olduklarını dile getirdiler.

Kaynak: İHA