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  3. İskenderun'daki TIR faciasında ölü sayısı 6'ya yükseldi (4)

İskenderun'daki TIR faciasında ölü sayısı 6'ya yükseldi (4)

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, freninin boşalması sonucu 24 araca çarpan ve 6 kişinin ölümüne neden olan TIR'ın sürücüsü Bayram Avcıoğlu, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

İskenderun'daki TIR faciasında ölü sayısı 6'ya yükseldi (4)

TUTUKLANDI

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, freninin boşalması sonucu 24 araca çarpan ve 6 kişinin ölümüne neden olan TIR'ın sürücüsü Bayram Avcıoğlu, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan sürücü Avcıoğlu, tutuklandı.

Kaynak: DHA




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