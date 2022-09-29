İSKİ açıkladı! İstanbul Avcılar'da 24 saat sular kesik olacak!

İSKİ bazı çalışmalardan dolayı 29 Eylül saat 10.00 ile 30 Eylül 10.00 saatleri arasında İstanbul Avcılar'da su kesintisi olacağını duyurdu.

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İSKİ açıkladı! İstanbul Avcılar'da 24 saat sular kesik olacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan İSKİ bazı çalışmalar kapsamında Avcılar'da su kesintisi olacağı bilgisini verdi. Kesinti ile birlikte Avcılar'da bulunan 10 mahalleden 9'u 1 gün boyunca susuz kalacak.

İSKİ açıkladı! İstanbul Avcılar'da 24 saat sular kesik olacak!

8 MAHALLEYE SU VERİLMEYECEK

İSKİ tarafından yapılan açıklamada "Haramidere'de su baskınlarının önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen dere ıslah çalışmaları kapsamında isale hatlarında deplase çalışması yapılacaktır. Bu sebeple Avcılar İlçesi; Kemalpaşa, Firuzköy, Üniversite, Cihangir, Merkez, Ambarlı, Denizköşkler ve Gümüşpala mahallelerine 29 Eylül 2022 Perşembe 10.00 ila 30 Eylül 2022 Cuma 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle su verilemeyecektir. Saygıdeğer İstanbullulara önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.

İSKİ açıkladı! İstanbul Avcılar'da 24 saat sular kesik olacak!

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