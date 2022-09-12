İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarının doluluk oranı korkutuyor! Günden güne azalmaya başladı! İşte son durum...

Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı günden güne azalmaya devam ediyor. Kavurucu yaz sıcakları nedeniyle su kullanımı artarken yağmur yağmaması nedeniyle barajların doluluk oranı artmadı.

Bu durum İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) verilerine de yansıdı. İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı 12 Eylül Pazartesi günü itibarıyla yüzde 54.3 olarak ölçüldü.

İSKİ VERİLERİNE GÖRE BARAJLARIN DOLULUK ORANI

İstanbul'da doluluk oranı en fazla olan baraj yüzde 60.97 ile Büyükçekmece, doluluk oranı en az olan baraj ise yüzde 33.09 ile Istrancalar oldu.

İşte İstanbul barajlarının doluluk oranları:

Alibey: Yüzde 35.37

Büyükçekmece: Yüzde 60.97

Darlık: Yüzde 56.5

Elmalı: Yüzde 55.1

Istrancalar: Yüzde 33.09

Kazandere: Yüzde 48.02

Ömerli: Yüzde 57.54

Pabuçdere: Yüzde 37.75

Sazlıdere: Yüzde 50.7

Terkos: Yüzde 53.36