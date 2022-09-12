İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarının doluluk oranı korkutuyor! Günden güne azalmaya başladı! İşte son durum...

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 54.3 olarak ölçüldü. Doluluk oranı en fazla olan baraj yüzde 60.97 ile Büyükçekmece, doluluk oranı en az olan baraj ise yüzde 33.09 ile Istrancalar oldu.

Tayfun Altuntaş
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarının doluluk oranı korkutuyor! Günden güne azalmaya başladı! İşte son durum...

Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı günden güne azalmaya devam ediyor. Kavurucu yaz sıcakları nedeniyle su kullanımı artarken yağmur yağmaması nedeniyle barajların doluluk oranı artmadı.

İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarının doluluk oranı korkutuyor! Günden güne azalmaya başladı! İşte son durum...

Bu durum İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) verilerine de yansıdı. İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı 12 Eylül Pazartesi günü itibarıyla yüzde 54.3 olarak ölçüldü.

İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarının doluluk oranı korkutuyor! Günden güne azalmaya başladı! İşte son durum...

İSKİ VERİLERİNE GÖRE BARAJLARIN DOLULUK ORANI

İstanbul'da doluluk oranı en fazla olan baraj yüzde 60.97 ile Büyükçekmece, doluluk oranı en az olan baraj ise yüzde 33.09 ile Istrancalar oldu.

İşte İstanbul barajlarının doluluk oranları:

Alibey: Yüzde 35.37

Büyükçekmece: Yüzde 60.97

Darlık: Yüzde 56.5

Elmalı: Yüzde 55.1

Istrancalar: Yüzde 33.09

Kazandere: Yüzde 48.02

Ömerli: Yüzde 57.54

Pabuçdere: Yüzde 37.75

Sazlıdere: Yüzde 50.7

Terkos: Yüzde 53.36

İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarının doluluk oranı korkutuyor! Günden güne azalmaya başladı! İşte son durum...İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarının doluluk oranı korkutuyor! Günden güne azalmaya başladı! İşte son durum...

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Milyonlar bekliyordu: TOKİ sosyal konut projesinin detayları ve şartları belli oldu! 250 bin konut inşa edilecek!
Milyonlar bekliyordu: TOKİ sosyal konut projesinin detayları ve şartları belli oldu! 250 bin konut inşa edilecek!
Abdurrahman Dilipak: "Kola yerine idrarınızı için"
Abdurrahman Dilipak: "Kola yerine idrarınızı için"
İstanbul'da 3+1 sıfır ultra lüks daire 735 bin TL! 135 metrekare evi gören inanamıyor, elinizi çabuk tutun bu fırsat kaçmaz!
İstanbul'da 3+1 sıfır ultra lüks daire 735 bin TL! 135 metrekare evi gören inanamıyor, elinizi çabuk tutun bu fırsat kaçmaz!
Son dakika | İmam Hatipliler hakkındaki sözleri tepki çekmişti: Şarkıcı Gülşen hakkında verilen ev hapsi cezası kaldırıldı
Son dakika | İmam Hatipliler hakkındaki sözleri tepki çekmişti: Şarkıcı Gülşen hakkında verilen ev hapsi cezası kaldırıldı
Yolcu otobüsünde skandal görüntü! Kimseye aldırmadan ilişkiye girdiler
Yolcu otobüsünde skandal görüntü! Kimseye aldırmadan ilişkiye girdiler
Bakan Çavuşoğlu Yunanistan'ı denize sokup çıkardı! " Sonuçlarına katlanırsınız"
Bakan Çavuşoğlu Yunanistan'ı denize sokup çıkardı! " Sonuçlarına katlanırsınız"
Bu aile ayı gibi yürüyor! İki el ve iki ayakları üzerinde, tıpkı hayvanlar gibi yürüyen Türk aileyi görünce şaşkına döneceksiniz!
Bu aile ayı gibi yürüyor! İki el ve iki ayakları üzerinde, tıpkı hayvanlar gibi yürüyen Türk aileyi görünce şaşkına döneceksiniz!
TOKİ Sosyal Konut Projesi hakkında konuşan Nureddin Nebati: "Ekonomimizde itici güç olacak bu büyük proje, tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun"
TOKİ Sosyal Konut Projesi hakkında konuşan Nureddin Nebati: "Ekonomimizde itici güç olacak bu büyük proje, tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun"
Milyonlar bekliyordu: TOKİ sosyal konut projesinin detayları ve şartları belli oldu! 250 bin konut inşa edilecek!
Milyonlar bekliyordu: TOKİ sosyal konut projesinin detayları ve şartları belli oldu! 250 bin konut inşa edilecek!
Abdurrahman Dilipak: "Kola yerine idrarınızı için"
Abdurrahman Dilipak: "Kola yerine idrarınızı için"
AFAD'dan sarı kodlu uyarı! Bu 6 ildeyseniz dikkat edin: Çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor!
AFAD'dan sarı kodlu uyarı! Bu 6 ildeyseniz dikkat edin: Çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor!