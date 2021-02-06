İSKİ açıkladı! İşte İstanbul barajlarındaki son doluluk oranları
İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 44,34 oldu. Doluluk oranı en yüksek baraj ise yüzde 87 doluluk oranı ile Istırancalar oldu.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 6 Şubat tarihi itibarıyla yüzde 44,34 olarak ölçüldü.
BARAJLARIN DOLULUK ORANI
Su miktarı Istrancalar'da yüzde 88,67,
Terkos'ta yüzde 42,40,
Sazlıdere'de yüzde 20,86
Alibey'de yüzde 52,15,
Büyükçekmece'de yüzde 46,28
Ömerli'de yüzde 49,05,
Darlık'ta yüzde 54,80,
Elmalı'da yüzde 50,73,
Kazandere'de yüzde 77,21,
Pabuçdere'de yüzde 22,05 olarak kaydedildi.
YILLARA GÖRE DOLULUK ORANLARI
Barajlardaki doluluk oranı, 3 Şubat tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 90,72, 2007'de yüzde 55,29, 2008'de yüzde 25,59, 2009'da yüzde 51,08, 2010'da yüzde 95,89, 2011'de yüzde 90,55, 2012'de yüzde 67,32, 2013'te yüzde 78,04, 2014'te yüzde 32,89, 2015'te yüzde 88,10, 2016'da yüzde 75,88, 2017'de yüzde 84,85, 2018'de yüzde 73,63, 2019'da yüzde 90,25, 2020'de yüzde 57,35, 2021'de ise yüzde 43,45 olarak gerçekleşti.