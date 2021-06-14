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İSKİ-ASKİ-İSU-İZSU su kesintileri: İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli'nde sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

14 Haziran Pazartesi 2021 su kesinti listesi İSKİ, ASKİ, İSU ve İZSU tarafından paylaşıldı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'nin çeşitli mahallelerinde bugün belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ, ASKİ, İSU ve İZSU su kesinti listesi 14 haziran...

İSKİ-ASKİ-İSU-İZSU su kesintileri: İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli'nde sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Sabah saatlerinden itibaren bir çok ilçede musluklarından su akmadı. Vatandaşlar da haliyle su kesintisi hakkında bilgi edinmek için araştırmalara koyuldu. Bizler de İSKİ, ASKİ, İSU ve İZSU tarafından paylaşılan 14 Haziran  su kesinti programını haberimizde paylaştık. İşte  İSKİ, ASKİ, İSU ve İZSU su kesinti listesi. 

İSKİ SU KESİNTİSİ İSTANBUL 14 HAZİRAN

İlçe    :    Sarıyer
Etkilenen Mahalleler    :    Kumköy Mah,Demirciköy Mah
Arıza Sebebi    :    100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi    :    14.06.2021 09:27
Bitiş Tarihi    :    Çalışmanın tahmini olarak 14.6.2021 tarihinde saat 9:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe    :    Çatalca
Etkilenen Mahalleler    :    İnceğiz Mah,Elbasan Mah
Arıza Sebebi    :    Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi    :    13.06.2021 21:24
Bitiş Tarihi    :    Çalışmanın tahmini olarak 14.6.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ-ASKİ-İSU-İZSU su kesintileri: İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli'nde sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ASKİ SU KESİNTİ LİSTESİ ANKARA 14 HAZİRAN 

MAMAK
Arıza Tarihi: 14.06.2021 08:45:00
Tamir Tarihi: 14.06.2021 20:00:00
Detay: Mamak ilçesi çağlayan mahallesi Tıp fakültesi caddesi içinde Su inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam eden Q1400 Çelik boru hattı ana iletim hattına engel teşkil eden Q 125 lik duktil boru içmesuyu şebeke hattı 14.06.2021 Pazartesi günü saat 18.00 a kadar
Etkilenen Yerler: Çağlayan ile Misket mahallelerin alt kotları

GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 14.06.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 7.06.2021 12:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi şafak mahallesi tek yolu caddesi üzerinde @ 150 ductil hattaki depsale nedeni ile 14/06/2021 saat 09:30 ile 12:00 arasında su kesintisi yapılacak.
Etkilenen Yerler: Sanayi sitesi.

GÜDÜL
Arıza Tarihi: 14.06.2021 09:35:00
Tamir Tarihi: 14.06.2021 12:00:00
Detay: GÜDÜL İLÇESİ BOYALI MAHALLESI DAĞITIM SEBEKE HATTI BORU YENILEMESI SEBEBI ILE PİLANSIZ SU KESINTISI UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: BOYALI MAHALLESİ TAMAMI

İZSU SU KESİNTİ LİSTESİ İZMİR 14 HAZİRAN 

İSKİ-ASKİ-İSU-İZSU su kesintileri: İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli'nde sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSU SU KESİNTİ LİSTESİ KOCAELİ 14 HAZİRAN 

Kocaeli'nde 14 Haziran günü içerisinde herhangi bir mahallede su kesintisi yaşanmayacaktır. 

İSKİ-ASKİ-İSU-İZSU su kesintileri: İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli'nde sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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