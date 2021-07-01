İSKİ, ASKİ, İZSU su kesintisi son dakika 2021: İstanbul, Ankara, İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İstanbul, Ankara ve İzmir'in çeşitli ilçelerinde 1 Temmuz 2021 Perşembe günü su kesintileri yaşanmakta. Peki hangi mahalleler etkileniyor? Sular saat kaçta gelecek? Vatandaşlar suların ne zaman geleceği ile ilgili bilgi edinmek için İSKİ, ASKİ ve İZSU tarafından yapılan duyuruları yakından takip ediyor. İşte 1 Temmuz 2021 Perşembe İSKİ, ASKİ ve İZSU duyuruları...
Özellikle İstanbullular su kesinti listesini sıklıkla araştırıyor. İSKİ geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir çok ilçede kesinti yaşanacağını duyurmuştu. Peki hangi ilçelerde kesinti var? Kesinti ne zaman sona erecek? İzmir ve Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte 1 Temmuz Perşembe su kesinti listesi.
İSKİ SU KESİNTİSİ 1 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Riva Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 01.07.2021 00:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Osmangazi Mah,Abdurrahmangazi Mah,Eyüp Sultan Mah
Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü
Açıklama : Sevıye Ve Basınç Düşüklüğü Nedenı Ile Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır
Başlama Tarihi : 01.07.2021 06:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Mecidiye Mah,Battal Gazi Mah,Turgut Reis Mah,Mimar Sinan Mah,Adil Mah,Abdurrahman Gazi Mah,Akşemsettin Mah,Ahmet Yesevi Mah
Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü
Açıklama : Sevıye Ve Basınç Düşüklüğü Nedenı Ile Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır
Başlama Tarihi : 01.07.2021 06:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ASKİ SU KESİNTİSİ 1 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE
POLATLI
Arıza Tarihi: 1.07.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 1.07.2021 12:00:00
Detay: FATİH MAHALLESİ GORDİON CADDESİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ