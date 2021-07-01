İSKİ, ASKİ, İZSU su kesintisi son dakika 2021: İstanbul, Ankara, İzmir'de sular ne zaman gelecek?

Özellikle İstanbullular su kesinti listesini sıklıkla araştırıyor. İSKİ geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir çok ilçede kesinti yaşanacağını duyurmuştu. Peki hangi ilçelerde kesinti var? Kesinti ne zaman sona erecek? İzmir ve Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte 1 Temmuz Perşembe su kesinti listesi.

İSKİ SU KESİNTİSİ 1 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Riva Mah

Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi : 01.07.2021 00:37

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sancaktepe

Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Osmangazi Mah,Abdurrahmangazi Mah,Eyüp Sultan Mah

Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü

Açıklama : Sevıye Ve Basınç Düşüklüğü Nedenı Ile Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır

Başlama Tarihi : 01.07.2021 06:53

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler : Mecidiye Mah,Battal Gazi Mah,Turgut Reis Mah,Mimar Sinan Mah,Adil Mah,Abdurrahman Gazi Mah,Akşemsettin Mah,Ahmet Yesevi Mah

Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü

Açıklama : Sevıye Ve Basınç Düşüklüğü Nedenı Ile Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır

Başlama Tarihi : 01.07.2021 06:53

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ASKİ SU KESİNTİSİ 1 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE

POLATLI

Arıza Tarihi: 1.07.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 1.07.2021 12:00:00

Detay: FATİH MAHALLESİ GORDİON CADDESİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR

Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

İZSU SU KESİNTİSİ 1 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE