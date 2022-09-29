İSKİ Avcılar su kesintisi 29 Eylül 2022 Perşembe | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü, bakım, onarım ve arızalar nedeniyle planlı su kesintileri yapıyor. Bu kapsamda Avcılar'da su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Bunun üzerine vatandaşlar da İSKİ Avcılar su kesintisi 29 Eylül 2022 Perşembe başlığını ve Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorularının yanıtını araştırıyor.

İSKİ AVCILAR SU KESİNTİSİ 29 EYLÜL 2022 PERŞEMBE

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre 29 Eylül Perşembe günü, Haramidere'de su baskınlarının önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen dere ıslah çalışmaları kapsamında isale hatlarında deplase çalışması yapılacak. Bu kapsamda Avcılar'da Mustafa Kemap Paşa, Firuzköy, Üniversite, Cihangir, Merkez, Ambarlı, Denizköşkler ve Gümüşpala mahallelerinde su kesintisi yaşanacak.

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AVCILAR SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

İSKİ'nin açıklamasına göre Avcılar'da 29 Eylül günü saat 10.00'da başlayan su kesintisi 30 Eylül Cuma günü saat 10.00'da sona erecek. Sular 30 Eylül'de gelmiş olacak.

İSKİ'nin açıklaması şöyle:

"Haramidere'de su baskınlarının önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen dere ıslah çalışmaları kapsamında isale hatlarında deplase çalışması yapılacaktır. Bu sebeple Avcılar ilçesi; Mustafa Kemap Paşa, Firuzköy, Üniversite, Cihangir, Merkez, Ambarlı, Denizköşkler ve Gümüşpala mahallelerinde 29 Eylül 2022 Perşembe 10.00 ila 30 Eylül 2022 Cuma 10.00 saatleri arasında su verilmeyecektir."