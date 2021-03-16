İSKİ barajların son durumunu açıkladı! İSKİ'den alınan bilgiye göre İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 62.40'a kadar yükseldi. İstanbul'daki barajların doluluk oranının beklene nisan yağmurlarıyla birlikte daha da yükselebileceği bilgisi verildi.

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Aralık ve ocak ayında yaşanan kuraklık ülkede ciddi endişeye yol açmıştı. 19 Ocak'ta İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 20'nin altında kayıtlara geçmişti. ORTALAMA DOLULUK ORANI YÜZDE 62.40'A ÇIKTI Ocak ayında İstanbul'da kar yağışı geçekleşmesinin ardından sağanak yağışla birlikte barajların doluluk oranı yükseldi. İSKİ'den alınan bilgiye göre İstanbul'daki barakların doluluk oranı 16 Mart itibariyle yüzde 62.40 olarak ölçüldü. İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANLARI Ömerli Barajı doluluk oranı : yüzde 76.93 Papuçdere Barajı doluluk oranı : yüzde 43.77 Sazlıdere Barajı doluluk oranı : yüzde 33.19 Büyükçekmece Barajı doluluk oranı : yüzde 62.44 Alibeyköy Barajı doluluk oranı : yüzde 57.41 Terkos Barajı doluluk oranı : yüzde 58.21 Kazandere Barajı doluluk oranı : yüzde 58.12 Elmalı Barajı doluluk oranı : yüzde 69.73 Darlık Barajı doluluk oranı : yüzde 72.83 Istrancalar Barajı doluluk oranı : yüzde 60.66