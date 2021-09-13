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İSKİ duyurdu: 3 ilçede 13 saat su kesintisi yaşanacak!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Dudullu Su Depoları giriş hatlarında gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle yarın Ümraniye, Üsküdar ve Ataşehir’de su kesintilerinin olacağının açıkladı.

İSKİ duyurdu: 3 ilçede 13 saat su kesintisi yaşanacak!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından Dudullu Su Depoları  giriş hatlarında gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı açıklandı. İSKİ'nin açıklamasında, 14 Eylül 2021 Salı günü 13 saat boyunca su kesintisi yaşanacağı duyurulurken, bu kesintilerin Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar'da olacağı ifade edildi.

Yapılan açıklamada: "Dudullu Su Depoları giriş hatlarında gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle, 14 Ağustos 2021 Salı günü 09.00 ila 22.00 saatleri arasında, 13 saat süreyle, aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler:

ÜMRANİYE:

Tüm mahallelerde kesinti yaşanacak.

ÜSKÜDAR:

Ferah, Küçük Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Küplüce, Güzeltepe ve Kandilli Mahallelerinin tamamı ile Bahçelievler, Yavuztürk ve Kuleli Mahallelerinin bir kısmında su kesintisi yaşanacak.

ATAŞEHİR:

Barbaros, Mustafa Kemal, Örnek ve Yenisahra Mahallelerinin tamamı ile Atatürk, Küçükbakkalköy, İnönü, Fetih ve Esatpaşa Mahallelerinin bir kısmında su kesintisi yaşanacak.

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