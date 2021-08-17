İSKİ duyurdu! 7 ilçede 11 saatlik su kesintisi yaşanacak

İSKİ'nin açıklamasına göre kesinti 18 Ağustos Çarşamba saat 22.00'de başlayacak, 19 Ağustos Perşembe günü saat 09.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Söz konusu kesinti, Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Başakşehir, Avcılar ve Küçükçekmece'de yaşanacak.

İşte İSKİ'nin açıklamasına göre su kesintisi yaşanacak olan mahalleler şu şekilde:

Arnavutköy ilçesinde Yeşil Bayır, Ömerli, Delikli, Karaağaç, Dursunköy ve Hadımköy mahalleleri.

Çatalca ilçesinde Yassıören, Babanakkaş ve Kızılcaali mahalleleri.

Esenyurt ilçesinde Koza, Orhangazi, Aşık Veysel, Hastane, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçeşme, Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Akşemsettin, Üçevler, M. Akif Ersoy, Yeşilkent, Yunus Emre, Sultaniye, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Çınar, Turgut Özal ve Esenkent Mahalleleri.

Eyüpsultan ilçesinde İhsaniye, Işıklar, Akpınar, Odayeri ve Ağaçlı Mahalleleri.

Başakşehir ilçesinde Bahçeşehir 1. Kısım, Bahçeşehir 2. Kısım, Şahintepe, Güvercintepe, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, O.S.B., Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp Mahalleleri.

Avcılar ilçesinde Cihangir, Merkez, Tahtakale ve Yeşilkent Mahalleleri ile E-5 üstü, Bizimevler ve Ispartakule,

Küçükçekmece ilçesinde ise Yarımburgaz Mahallesine su verilemeyecek.