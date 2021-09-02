Bilim Kurulu Üyesi Gündüz açıkladı! Koronavirüs o kişiler arasında dolaşıyor! Hepsinin tek özelliği varBeşiktaş, Mohamed Elneny için resmi teklifini Arsenal'e iletti!Seksenler 12. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Seksenler 12. bölüm canlı izleYarıyıl tatili ne zaman olacak? 2021-2022 yarıyıl tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? Sömestr tatili kaç gün?Kazara Aşk 9. bölüm full, tek parça izle | Star TV Kazara Aşk 9. bölüm canlı izleInstagram çöktü, sosyal medya paylaşımlarla yıkıldı! Tweetler havada uçuştuSen Çal Kapımı 51. bölüm full, tek parça izle | Sen Çal Kapımı son bölüm izleAynur Aydın kendisini ifşa etti! Öyle bir fotoğraf paylaştı ki takipçilerinin nefesini kesti!Twitter'da artık parayı veren düdüğü çalar! "Süper takip" adlı yeni özellik kullanılmaya başladı!Kayseri'de kan donduran cinayet: Her detayı korkunç! Ağabeyini ve onun eşini boğarak öldürüp tandıra gömdü
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İSKİ duyurdu: İstanbul'da pazar günü 8 ilçede 8 saat su kesintisi yaşanacak!

İSKİ duyurdu: İstanbul'da pazar günü 8 ilçede 8 saat su kesintisi yaşanacak!

İSKİ tarafından yapılan açıklamada Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin Alibeyköy Trafo Merkezi'nde gerçekleştireceği çalışmadan dolayı 5 Eylül 2021 Pazar günü İstanbul'un 8 ilçesinde 8 saat su kesintisi olacağının haberini verdi. Bu illerde yaşayan vatandaşların yaşanacak su kesintisine karşı önlem almaları yönünde uyardı.

İSKİ duyurdu: İstanbul'da pazar günü 8 ilçede 8 saat su kesintisi yaşanacak!

Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin Alibeyköy Trafo Merkezi'nde gerçekleştirecek çalışmadan ötürü İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ), 5 Eylül 2021 Pazar günü 8 ilçeye 8 saat su verilmeyeceğiyle ilgili açıklama yaptı.

İSKİ'nin internet sayfasından yaptığı açıklamada 5 Eylül 2021 Pazar günü Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin Alibeyköy Trafo Merkezi'nde yapacağı çalışma sebebiyle Kağıthane, Beyoğlu, Şişli, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Sultangazi ve Esenler ilçelere 8 saat su verilemeyeceği belirtildi.

İSKİ duyurdu: İstanbul'da pazar günü 8 ilçede 8 saat su kesintisi yaşanacak!

İSKİ'den yapılan açıklamada, "TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.)'ın Alibeyköy Trafo Merkezi'nde gerçekleştireceği çalışma sebebiyle, Kağıthane İçmesuyu Arıtma Tesisi, Kağıthane Eski ve Kağıthane Yeni Terfi Merkezlerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Bu sebeple 5 Eylül 2021 Pazar günü 01.00 ile 09.00 saatleri arasında 8 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir." denildi.

İşte o bölgeler;

KAĞITHANE

Gürsel, Hürriyet, Mehmet Akif Ersoy, Talatpaşa, Çağlayan, Nurtepe, Hamidiye, Gültepe, Harmantepe, Telsizler, Ortabayır, Merkez, Yahya Kemal Mahalleleri

BEYOĞLU

Kaptanpaşa, Piyalepaşa, Piripaşa, Fetihtepe, Keçecipiri, Kulaksız, İstiklal, Yenişehir, Hacıahmet, Bostan, Kocatepe, Bülbül, Çukur, Kalyoncukulluğu, Sururi Mehmet Efendi, Yahya Kahya, Kamer Hatun, Hüseyinağa, Kuloğlu, Şehit Muhtar, Katip Mustafa Çelebi, Evliya Çelebi, Asmalı Mescit, Şahkulu, Gümüşsuyu, Tomtom, Cihangir, Ömer Avni, Kılıç Ali Paşa, Firüz Ağa, Pürtelaş Hasan Efendi ve Örnektepe Mahalleleri

ŞİŞLİ

19 Mayıs, Bozkurt, Cumhuriyet, Duatepe, Ergenekon, Eskişehir, Feriköy, Halaskargazi, Halide Edip, Halil Rıfat Paşa, Harbiye, Kaptanpaşa, Mahmut Şevket Paşa, Merkez, Meşrutiyet, Paşa, Teşvikiye, Yayla, İnönü, İzzetpaşa, Kuştepe, Esentepe, Mecidiyeköy, Gülbahar Mahalleleri

GAZİOSMANPAŞA

Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz, Karayolları, Kazım Karabekir, Mevlana, Yenimahalle Mahalleleri

İSKİ duyurdu: İstanbul'da pazar günü 8 ilçede 8 saat su kesintisi yaşanacak!

EYÜPSULTAN

Akşemseddin, Alibeyköy, Çırçır, Karadolap, Yeşilpınar, Güzeltepe, Emniyettepe, Akpınar, Odayeri, Işıklar, Çiftalan, Ağaçlı, İhsaniye, Mimarsinan (Kemerburgaz), Göktürk, Mithatpaşa, Esentepe Mahalleleri,

BAYRAMPAŞA

Kocatepe, Cevatpaşa, Yıldırım Mahalleleri

SULTANGAZİ

50. Yıl, 75. Yıl, Cumhuriyet, Esentepe, Gazi, Sultançiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre, Zübeyde Hanım Mahalleleri

ESENLER

Askeri Bölge, Havaalanı, Oruçreis, Turgutreis, Tuna, Birlik, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Yavuz Selim Mahalleleri

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT