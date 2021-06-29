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İSKİ ilçe ilçe açıkladı, uyardı! 16 saat su kesintisi yaşanacak

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerinde belirtilen mahallerde 16 saat su kesintisi yaşanacak.

İSKİ ilçe ilçe açıkladı, uyardı! 16 saat su kesintisi yaşanacak

İSKİ'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada Sultanbeyli İlçesi Baraj Yolu ve Eşref Bitlis Caddesi’nde yer alan isale hattı deplase bağlantılarının yapılacağı ifade edilerek, 30 Haziran Çarşamba günü saat  10.00 ile 1 Temmuz Perşembe günü 02.00 saatleri arasında 16 saatlik su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.

SU KESİNTİSİNİN OLACAĞI İLÇELER VE MAHALLER

Açıklaya göre Sultanbeyli ilçesindeki tüm mahallelere, Sancaktepe ilçesinde ise  Osmangazi, Abdurrahman Gazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahalleleri, Maltepe'de ise Büyükbakkalköy Mahallesi'ne belirtilen saatler içerisinde su verilemeyecek.

 

 

İSKİ ilçe ilçe açıkladı, uyardı! 16 saat su kesintisi yaşanacak

Tayfun Altuntaş
Editör
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