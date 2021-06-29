İSKİ ilçe ilçe açıkladı, uyardı! 16 saat su kesintisi yaşanacak
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerinde belirtilen mahallerde 16 saat su kesintisi yaşanacak.
İSKİ'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada Sultanbeyli İlçesi Baraj Yolu ve Eşref Bitlis Caddesi’nde yer alan isale hattı deplase bağlantılarının yapılacağı ifade edilerek, 30 Haziran Çarşamba günü saat 10.00 ile 1 Temmuz Perşembe günü 02.00 saatleri arasında 16 saatlik su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.
SU KESİNTİSİNİN OLACAĞI İLÇELER VE MAHALLER
Açıklaya göre Sultanbeyli ilçesindeki tüm mahallelere, Sancaktepe ilçesinde ise Osmangazi, Abdurrahman Gazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahalleleri, Maltepe'de ise Büyükbakkalköy Mahallesi'ne belirtilen saatler içerisinde su verilemeyecek.
Saygıdeğer Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe Sakinlerinin Dikkatine ?— İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) June 29, 2021
Sultanbeyli İlçesi Baraj Yolu ve Eşref Bitlis Caddesi’nde yer alan isale hattı deplase bağlantılarının yapılacağından 30 Haziran 2021 Çarşamba günü 10.00 ile 1 Temmuz 2021 Perşembe günü 02.00 saatleri + pic.twitter.com/QLAhP0eWSt