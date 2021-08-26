İSKİ İstanbul, İZSU İzmir, ASKİ Ankara su kesintisi 26 Ağustos 2021

İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşanacak su kesinti listeleri illerin su idare bölümlerinin internet sayfalarında yayımlandı. İşte detaylar...

26 MAYIS PERŞEMBE İSKİ SU KESİNTİSİ

Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Arnavutköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.08.2021 08:22 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

26 MAYIS PERŞEMBE ASKİ SU KESİNTİSİ

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 25.08.2021 23:55:00

Tamir Tarihi: 26.08.2021 14:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YAKACIK MAHALLESİ YAKACIK BULVARINDA BULUNAN YAKACIK POMPA İSTASYONUNDA Ø350 LİK ÇELİK İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: yakacık mahallesi memlik mahallesi yakacık baglar mevkisi.oyuklu mevkisi . hurdacılarin üst kotları .memlik köyü .aksa yapı kooperatifi



AYAŞ

Arıza Tarihi: 25.08.2021 17:40:00

Tamir Tarihi: 25.08.2021 21:00:00

Detay: Ayaş Feruz mahallesi içme suyu dağıtım hattı arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacaktir.

Etkilenen Yerler: Ayaş Feruz mahallesi



AYAŞ

Arıza Tarihi: 25.08.2021 15:25:00

Tamir Tarihi: 25.08.2021 21:00:00

Detay: Ayaş Oltan mahallesi Enerjisa alt yapı çalışması sonucu eletrik kesintisi yapılacagından dolayı Su kesintisi uygulacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş Oltan mahallesi



BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 25.08.2021 17:00:00

Tamir Tarihi: 25.08.2021 21:30:00

Detay: Bulgurdede sokakta şebeke hattında meydana gelen arıza sebebi ile plansız su kesintisi yapılmaktadır

Etkilenen Yerler: Beytepe mahallesi birkısmı, Kurtuluş mahallesi birkısmı

26 MAYIS PERŞEMBE İZSU SU KESİNTİSİ

BAYRAKLI - BAYRAKLI

26.08.2021 saat 06:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

İsale Hattı Arızası

İsale hattı deplasman işinin yapılabilmesi için Gümüşpala Pompa İstasyonu önündeki 1000 mm. çaplı hat vanası değiştirilecektir. Söz konusu değişimin yapılabilmesi için 26. 08. 2021 Perşembe günü 00:00 ile 06:00 saatleri arasında, 6 saat süre ile Bayraklı İlçesi Yamanlar, Gümüşpala, Nafiz Gürman, Doğançay, Alparslan, Cengizhan, Muhittin Erener, Çiçek, Turan, Fuat Edip Baksı mahallelerinde su kesintisi yapılması gerekmektedir. Kesintiden Etkilenecek Mahalleler: Yamanlar, Gümüşpala, Nafiz Gürman, Doğançay, Alparslan, Cengizhan, Muhittin Erener, Çiçek, Turan, Fuat Edip Baksı. Kesinti 06. 00 ile 09. 00 saatleri arası üç saat süre ile uzatılmıştır Göstermiş olduğunuz sabır ve anlayıştan dolayı teşekkür ederiz.

MENDERES - YENİKÖY, KUYUCAK

26.08.2021 saat 08:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

YENİKÖY KUYUCAK BAHCECİK ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR

ÖDEMİŞ - BİRGİ

26.08.2021 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Elektrik Arızası

ÖDEMİŞ İLÇESİ GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI BİRGİ MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR

ÖDEMİŞ - OCAKLI

26.08.2021 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

Müteahhit Çalışması

ÖDEMİŞ İLÇESİ OCAKLI MAHALLESİ TÜRBE MEVKİİNDE MÜTEAHHİT KANAL ÇALIŞMASINDAN DOLAYI MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

SELÇUK - ZEYTİNKÖY

26.08.2021 saat 07:55 ile 10:55 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Elektrik Arızası

Zeytin köy GEDİZ A Ş arıza nedeniyle tamamı 10 55 kadar sular kesik.